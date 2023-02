I MUVRINI L’OLYMPIA PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

I MUVRINI L'OLYMPIA, 28 février 2023, PARIS. I MUVRINI L'OLYMPIA. Un spectacle à la date du 2023-02-28 à 20:00 (2023-02-28 au ). Tarif : 38.5 à 66.0 euros. Veryshow Productions (L-R-20-9379) et AGFB présentent i Muvrini est un diamant , un diamant brut.Leur filiation n'est autre que celle d'une « Terre -Source », leur terre qu'ils ne cessent de relier à tous les particuliers du monde, à tout ce qui fait que le monde a une âme .i Muvrini est un souffle d' âme .Comme un petit ruisseau ininterrompu, ils grandissent en défiant cette dévastation, ce sectarisme par le mépris des petites langues, assignées à avoir l'air exotique, ou à se taire, confinées à un renvoi exagéré au folklore, ou même à une tradition,En chantant dans une de ces langues marginalisées, interdites, diminuées, i muvrini ouvrent un cercle qui semblait impossible , ils font tomber les barrières.ils y tendent la main à ceux qui ne comprennent pas encore que le monde est habité par la diversité et la pluralité de nos culturesLoin de l'art pour l'art , i muvrini cultivent l'art pour la vie. Leur poétique à eux est celle de la colère qui s'additionne à l'action, à l'imagination, à l'artiste concerné par l'état du monde. L'OLYMPIA PARIS 28, BD DES CAPUCINES Paris

