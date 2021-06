L'Île-Rousse L'Île-Rousse Corse, L'Île-Rousse I Muvrini L’Île-Rousse L'Île-Rousse Catégories d’évènement: Corse

I Muvrini L’Île-Rousse, 11 août 2021-11 août 2021, L'Île-Rousse. I Muvrini 2021-08-11 21:30:00 21:30:00 – 2021-08-11 Parking du Leclerc Col de Fogata

L’Île-Rousse Corse L’Île-Rousse Haute-Corse Corse I Muvrini, «petits mouflons » en corse, est né du projet de deux frères originaires de la région de Bastia, Jean-François et Alain Bernardini. Leur père, Jules est poète corsophone réputé et musicien. +33 4 95 32 17 17 http://www.muvrini.com/ I Muvrini, «petits mouflons » en corse, est né du projet de deux frères originaires de la région de Bastia, Jean-François et Alain Bernardini. Leur père, Jules est poète corsophone réputé et musicien. dernière mise à jour : 2021-06-16 par Office de Tourisme Intercommunal de L’Ile Rousse-Balagne

Parking du Leclerc Col de Fogata