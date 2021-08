I Muvrini en concert Atlantia palais des congrès, 24 octobre 2021, La baule.

I Muvrini en concert

Atlantia palais des congrès, le dimanche 24 octobre à 18:00

_Cheyenne Productions en accord avec AGFB présente_ ### **I MUVRINI EN CONCERT** Non les lucioles n’ont pas disparu. Elles ne disparaitront jamais. Qu’est ce qui nous éclaire aujourd’hui ? Notre époque exige de nous de muter. Ne laissons pas l’obscurité gagner sur la lumière. Ce spectacle, nous l’avons voulu « lumière et résistance ». Ce n’est pas un retour, c’est un envol ! On a souvent demandé à I MUVRINI si ils chantent la modernité ou la tradition. Dans ce spectacle ils répondent mieux que jamais qu’ils chantent la colère, l’espoir, l’amour et ne savent toujours pas si cela relève de la modernité ou de la tradition. **[Réservez vite vos places : BILLETTERIE ](https://billetterie.atlantia-labaule.com/spectacle?id_spectacle=787&lng=1)** **INFORMATIONS IMPORTANTES Pour les spectacteurs ayant déjà réservé leurs places, vos anciens billets restent valables pour la nouvelle date. Au regard de la situation sanitaire, les équipes du Palais des congrès Atlantia et des productions des spectacles appliquent les consignes gouvernementales, préfectorales et municipales en vigueur. Sur place, merci de respecter les gestes barrières en vigueur :** * Port du masque obligatoire (dès 11 ans) au sein de l’établissement et pendant toute la durée de la représentation * Désinfection des mains : gel hydroalcoolique à votre disposition * Distanciation (1 mètre) tout au long de votre parcours de visite à Atlantia, jusqu’à l’accès à votre fauteuil dans l’auditorium * Sens de circulation et parcours de visite fléché * Fermeture du vestiaire sauf dépôt d’articles interdits dans la salle de spectacle (ex : casque)

Public

Cheyenne Productions en accord avec AGFB présente I MUVRINI EN CONCERT Non les lucioles n’ont pas disparu. Elles ne disparaitront jamais. Qu’est ce qui nous éclaire aujourd’hui ? Notre époque ex…

Atlantia palais des congrès 119 avenue de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-24T18:00:00 2021-10-24T04:00:00