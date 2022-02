I.M.O la Caravelle Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

I.M.O la Caravelle, 16 février 2022, Marseille. I.M.O

la Caravelle, le mercredi 16 février à 21:00

« In My Opinion est un trio servi par l’énergie d’Ilias à la batterie donnant une couleur résolument moderne au répertoire choisit, Broadway d’hier aux sons d’aujourd’hui. » ILias Baseilhac Batterie Marcel prévot guitare Olivier Bouisse ♫♫♫ la Caravelle 34 quai du Port, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-16T21:00:00 2022-02-16T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu la Caravelle Adresse 34 quai du Port, 13002 Marseille Ville Marseille lieuville la Caravelle Marseille Departement Bouches-du-Rhône

la Caravelle Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

I.M.O la Caravelle 2022-02-16 was last modified: by I.M.O la Caravelle la Caravelle 16 février 2022 la Caravelle Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône