La clarinettiste Catherine Delaunay est une aventurière des formats hors-normes, aussi à l’aise dans les répertoires contemporains et improvisés que dans ceux des fanfares de rues ou des musiques de chambre. Pour ce dernier épisode de sa résidence à l’Atelier du Plateau, elle prend le chemin des aigus, avec un bois, un cuivre, une corde, complètement perchés, complètement timbrés. avec : Catherine Delaunay, clarinette, Régis Huby, violon, Fabrice Martinez, trompette Catherine Delaunay est accueillie en résidence pour la saison 22/23. L’Atelier du Plateau 5 rue du Plateau 75019 Paris Contact : https://billetterie-atelierduplateau.mapado.com/event/174275-i-luna 0142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau https://www.facebook.com/latelierduplateau https://atelierduplateau.org/infos-pratiques/

