2023-01-27 16:30:00

Bouches-du-Rhône EUR 3 22 « I love you two » est un spectacle de cirque et de musique regroupant trois duos d’acrobates accompagnés par un orchestre.



Un spectacle autour de l’amour sous toutes ses formes : l’amour romantique, l’amour des amis, de la famille, l’amour d’un artiste pour le public, du public pour un artiste, l’amour de l’art, l’amour du cirque comme outil d’épandage massif d’amour ! Si parfois l’amour enferme ou retient par jalousie, les acrobaties de Circus I love you proposent une alternative faite de confiance et de liberté.



Circus I Love You

Suède

L’équipe Sade Kamppila, Julien Auger, Oskar Rask, Benoît Fauchier, Felix Greif et Philomène Perrenoud, Thibaud Rancoeur, Périklis Dazy, Thomas Fabien, Julia Simon, Pelle Tillö, Elisabeth Künkele ou Emma Laule



Trapèze, équilibre, main-à-main, jonglage, perche, bascule, roue cyr, spirale, funambule

Durée : 1h

Dès 3 ans

Sous chapiteau

Dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque Retrouvez le spectacle « I love you two » sous chapiteau, dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque.

