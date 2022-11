I LOVE TECHNO Pérols, 7 avril 2023, Pérols.

2023-04-07 – 2023-04-09

I Love Techno Europe, le plus grand festival de musique électro indoor d’Europe, revient à Montpellier ! Pendant 3 jours et 3 nuits, les meilleurs Dj’s set mettront le feu dans trois lieux différents : un lieu atypique avec l’opéra Comédie, le parc des expositions et la Halle Tropisme.

Pour cette 10ème édition, un line-up comptant quelques-uns des meilleurs Dj au monde : Charlotte de Witte, Vitalic, Mind Against, Trym, Acid Arab Live, Deena Abdelwahed, DJ Tennis, Pablo Bozzi, Lisa More… Parmi les after prévus : le 9 avril au Rockstore de 23:59 – 05:30 et au Dieze Club de 23:30 à 07:00.

@Opéra Comédie : Vendredi 7 avril 2023 – LINE-UP : ACID ARAB live // DEENA ABDELWAHED…

@Parc Expo : Samedi 8 avril 2023 – LINE-UP : CHARLOTTE DE WITTE // VITALIC live // MIND AGAINST // TRYM // CARLITA // SYREETA…

@Halle Tropisme : Dimanche 9 avril 2023 – LINE-UP : DJ TENNIS // PABLO BOZZI // LISA MORE…

info@ilovetechnoeurope.com +33 4 67 17 67 17 https://www.ilovetechnoeurope.com/fr/

dernière mise à jour : 2022-11-18 par