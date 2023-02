I lost my poncho – Frank Micheletti Marseille 3e Arrondissement Marseille 3e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône EUR 5 5 Avec I lost my poncho, Frank Micheletti saborde et discrédite le sérieux qui enserre trop souvent nos existences. Faire tomber l’armure et partir à l’aventure des corps, voilà la feuille de route de ce trio s’en allant collecter et interroger les mutations posées sur les corps en long, en large et en travers. Basculement, collision, déviation, déraillement, renversement, vacillement sont les motifs chorégraphiques d’une pièce qui s’attache à déployer fantaisie et sens du détail.



Création

Conception et musique : Frank Micheletti

Danse : Idio Chichava, Fabio Bergamaschi et Frank Micheletti

Création lumière : Ivan Mathis

Durée : 50 min KLAP Maison pour la danse vous donne rendez-vous vendredi 10 février à 20h pour : “I lost my poncho” – Frank Micheletti. http://www.kelemenis.fr/ KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 Avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement

