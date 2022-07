I lost my poncho, 5 janvier 2023, .

I lost my poncho



2023-01-05 20:30:00 – 2023-01-20

10 14 EUR FRANK MICHELETTI

On ne dit bien qu’avec le corps. Tel est le postulat de ce trio de danseurs contemporains s’en allant collecter et interroger les mutations posées sur les corps en long, en large et en travers. Une pièce truffée de mini tornades, qui promet de décoiffer !

Nouvelle création coproduite par Les Scènes du Jura, I lost my poncho est le fruit de la compagnie Kubilai Khan Investigations qui ne cesse d’interroger, par le corps et la danse, les espaces et les mutations de nos mondes interconnectés. Faire tomber l’armure et partir à l’aventure des corps, voilà le nouvel objectif des trois danseurs parmi lesquels le chorégraphe et artiste complice Frank Micheletti. Souplesse voyageuse pour ces trois corps qui poussent le curseur de leur relation vers de

généreuses réciprocités et quelques écarts de conduite. Basculement, collision, déviation, déraillement, renversement, vacillement seront les motifs chorégraphiques investis et déployés pour emmener au plateau un tourbillon de tourbillons. Un ballet corrosif et plein de joyeuse noirceur, autant fable que parodie, qui trace par le mouvement, un nouvel atlas de nos imaginaires corporels.

Tout Public

Durée : 1h

FRANK MICHELETTI

dernière mise à jour : 2022-07-01 par