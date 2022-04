I Like Trains + Sure en concert à FGO Barbara FGO-Barbara, 29 octobre 2022, Paris.

Le samedi 29 octobre 2022

de 20h00 à 23h00

. payant Prévente 10€ Tarif plein 13€ Tarif réduit 12€

En première partie, Sure, un trio pop-rock qui définit lui-même son style de “musique sauvage pour garçons faciles”. Et pour la suite des festivités, I Like Trains, célèbre groupe de post-rock britannique mélancolique à souhait. Le tout, à FGO-Barbara le 29 octobre.

SURE

Depuis 2016, les 3 garçons de SURE se demandent si leur amour sincère pour la pop est compatible avec les murs de distorsion ancrés dans leur éducation hardcore. Et si la noirceur est bien justifiée face à leur innocente sensibilité. Le résultat : une musique sauvage pour garçons faciles, faite pour danser sur les ruines d’un monde qui se vide chaque jour un peu plus de son sens.

I LIKE TRAINS

10 ans après leurs débuts, à travers leur récit de certaines des histoires les plus sombres de l’histoire occidentale d’intérêt humain, jusqu’à leur réalisation de l’humanité prostrée aux mains de facteurs environnementaux et technologiques bien plus grands que nous, I LIKE TRAINS été transpercé par l’art de la survie. Un groupe qui s’est tenu à l’écart de la foule alors même que leur maison d’adoption, Leeds, a profité de ses années de boom et de crise du battage médiatique au milieu des années 2000. Sous le microscope des médias au sens large de l’ère du «New Yorkshire», ils n’ont jamais vraiment été à la mode : trop hargneux, trop sombres, trop têtus pour suivre le récit pré-médité placé sur eux par leurs critiques et leurs pairs. Ils ne se sont pas souciés de l’évasion alors même qu’ils traversaient une époque de celle-ci; leurs albums ont été confrontés à des craintes frontales que la plupart des gens choisissent d’éteindre, de retourner et de cliquer, prolongeant et intensifiant l’impact inévitable de la réalité.

FGO-Barbara 1 rue Fleury 75018 Paris

