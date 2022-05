I KILLED THE MONSTER – Valmont Valmont, 19 mai 2022, Valmont.

Dans le village de Brognon, tout est calme. Sauf Daniel qui est un peu agité. L’atmosphère se situe entre le film d’horreur et le film de série B. En une succession de vignettes qui s’enchaînent à un rythme effréné, la réalité se délite peu à peu et les massacres se succèdent…mais le traitement est résolument burlesque. Inspiré d’une chanson de Daniel Johnston, le spectacle présente des effets comiques tous azimuts : déformations, substitutions, échelles télescopées, la farandole des objets du quotidien sert un conte dèsopilant, mais aussi inquiétant. Une lampe, une table et avec quelques objets du quotidien tels que des petites voitures, des souliers, le comédien Gildwen Peronno nous embarque dans une histoire à faire frissonner les plus récalcitrants ! Une forme courte qui ne laisse pas un instant de répit aux zygomatiques. Les dates, les lieux et horaires pour cet évènement À la rencontre de nos voisins seront communiqués ultérieurement. ̀ n Valmont u2028 nSalle La Concorde – u2028Rue Louis Barbier, 76540 Valmont.

info@theatrelepassage.fr +33 2 35 29 22 81 https://www.theatrelepassage.fr/

