I Hope et Figures – Caroline Breton, Charles Chemin Théâtre d’Orléans, 1 mars 2022, Orléans.

Théâtre d’Orléans, le mardi 1 mars à 20:00

**_I Hope_** **et** **_Figures_** **sont deux pièces performatives sous forme de portraits de l’interprète, en réaction au monde qui l’entoure et aux stéréotypes sociétaux de l’imagerie culturelle féminine.** [Découvrez le teaser du spectacle](https://vimeo.com/367851786) Dans _I Hope_ (2019), Caroline Breton et Charles Chemin composent un manifeste féministe et photographique qui questionne le corps autant que l’image, le modèle et l’original, l’immobilité et le mouvement. C’est un solo et la tentative de faire le portrait insaisissable de son interprète. La partition chorégraphique, écrite à partir de diverses strates de poses photographiques, et la parole, scandée comme du spoken word, forment un portrait multi-personnages, où les blessures secrètes affleurent sous la malice apparente. Jouée à la suite, _Figures_ (2022) est le prolongement de _I Hope_, comme le point d’arrivée d’un zoom, au plus proche de l’être observé. La pièce étudie le cheminement de libération intérieure de l’interprète, grâce à son rapport à l’inconscient et à ses doubles. Les doubles de l’interprète, en vidéo, détournent l’attention et agissent comme des fenêtres sur son inconscient. Une manière d’agrandir son monde intérieur pour faire face au monde extérieur. − Groupe Karol Karol Chorégraphie Caroline Breton, Charles Chemin Interprétation Caroline Breton Direction, lumières Charles Chemin Vidéo Clélia Schaeffer Création sonore Dom Bouffard Costumes, objets Robin Chemin Assistante Agathe Vidal − **Mardi 1er mars** 20h − Salle Vitez Tarif 10€ le spectacle ou 5€ avec “la Carte”, détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html) Durée 1h20

Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans Loiret



2022-03-01T20:00:00 2022-03-01T21:20:00