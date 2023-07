Exposition «La Flandre, une frontière» I.H.F (Info Histoire de Flandres) Bailleul, 16 septembre 2023, Bailleul.

Exposition «La Flandre, une frontière» 16 et 17 septembre I.H.F (Info Histoire de Flandres) Entrée libre

Zone de transit, de contact et de rupture, la Flandre est un espace frontalier. On découvre sa place économique et militaire ainsi que l’évolution des frontières flamandes.

Par le CHAB-LIHF (Cercle d’Histoire et d’Archéologie de Bailleul-Monts de Flandre et L’Info Histoire de Flandre)

I.H.F (Info Histoire de Flandres) 1 rue Pharaon de Winter – 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

