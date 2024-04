I GOTTA FEELING LA TOURNÉE Montpellier, samedi 26 octobre 2024.

I GOTTA FEELING LA TOURNÉE Montpellier Hérault

Venez revivre les moments cultes et la ferveur des années 2000 au rythme des plus grands hits de cette décennie interprétés par leurs artistes originaux.

Sur scène en LIVE

ALIZÉE WORLDS APART BILLY CRAWFORD NÂDIYA COLONEL REYEL PRISCILLA HELMUT FRITZ AMINE ASSIA ORGANIZ SALOMÉ DE BAHIA… accompagnés par leurs danseurs.

Soyez prêts à danser et chanter !

RÉSERVATION PLACE PMR

julie@adamconcerts.com 39 39 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-26 20:00:00

fin : 2024-10-26 23:00:00

Avenue Albert-Einstein

Domaine de Grammont

Montpellier 34000 Hérault Occitanie zenith@montpellier-events.com

