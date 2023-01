I-Dance, devenez un Dieu du Dancefloor ! Saint-Vaast-la-Hougue, 7 février 2023, Saint-Vaast-la-Hougue .

I-Dance, devenez un Dieu du Dancefloor !

Médiathèque Saint-Vaast-la-Hougue Manche

2023-02-07 – 2023-02-11

Saint-Vaast-la-Hougue

Manche

Que vous ayez 5 ans ou 105 ans… Nous avons trouvé la solution pour vous faire danser !

La plateforme I-Dance imaginée par l’artiste Pierre Giner arrive dans différents lieux de Cherbourg et du Cotentin.

Ludique et participatif, venez seul ou accompagné pour scanner GRATUITEMENT en 10 mn votre corps dans un « photomaton 3D ».

Votre hologramme en main, vous pourrez le customiser à votre guise.

Puis vous choisirez une danse créée par de véritables chorégraphes d’aujourd’hui dont certains ont déjà été accueillis au Trident.

Enfin, grâce à une application accessible sur smartphone ou ordinateur (pour les allergiques à l’informatique, on sera là pour vous aider !), partagez vos prouesses avec vos amis sur les réseaux ! »

