I-Dance Alès Alès AlèsAlès Catégories d’évènement: Alès

Gard

I-Dance Alès Alès, 21 février 2022, AlèsAlès. I-Dance Le Cratère – Scène Nationale de ThéâtrePlace Henri Barbusse Le Cratère – Scène Nationale de Théâtre Alès Alès

2022-02-21 – 2022-02-25 Place Henri Barbusse Le Cratère – Scène Nationale de Théâtre

Alès Gard Le Cratère – Scène Nationale de Théâtre Alès Gard Alès Devenez un dieu de la piste !Dans un photomaton 3D créez en 10 minutes votre avatar numérique puis, immédiatement sous vos yeux ébahis, voyez-le danser sur un écran géant avant de le customiser pour partager vos prouesses avec vos amis sur les réseaux.Après avoir crée votre avatar, vous le recevez 10 minutes plus tard sur votre smartphone.Sur un écran géant, votre avatar fait une entrée triomphale sur le dancefloor !Retrouvez-vous au Cratère le mercredi 2 mars à 20h30 sur un véritable dancefloor animé par DJ Boris Arquier devant un écran géant où défileront tous les avatars créés pendant cette semaine à Alès.*Infos pratiques :- Rendez-vous du lundi 21 au vendredi 25 Février 2022- Où? : Dans le hall d’accueil du Cratère à Alès- Quand ? : Le hall vous sera accessible de 12h00 à 18h00 sur toute la semaine d’ouverture- Tarif : Animation gratuite- Informations complémentaires auprès du Cratère, par téléphone au 04 66 52 52 64 ou par mail à info@lecratere.fr info@lecratere.fr +33 4 66 52 52 64 Droits libres

Le Cratère – Scène Nationale de ThéâtrePlace Henri Barbusse Le Cratère – Scène Nationale de Théâtre Alès Alès

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Alès, Gard Autres Lieu Alès Alès Adresse Le Cratère - Scène Nationale de ThéâtrePlace Henri Barbusse Le Cratère - Scène Nationale de Théâtre Ville AlèsAlès lieuville Le Cratère - Scène Nationale de ThéâtrePlace Henri Barbusse Le Cratère - Scène Nationale de Théâtre Alès Alès Departement Gard

Alès Alès AlèsAlès Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/alesales/

I-Dance Alès Alès 2022-02-21 was last modified: by I-Dance Alès Alès Alès Alès 21 février 2022 alès gard

AlèsAlès Gard