Gironde Le supermarché de Noël by Blonde Venus Iboat I.Boat Bordeaux, 2 décembre 2023, Bordeaux. Le supermarché de Noël by Blonde Venus Iboat 2 et 3 décembre I.Boat Entrée libre. La magie de Noël opère pour une douzième édition à bord du ferry mais également dans le cabaret moderne Blonde Venus.

Du bal monté jusque dans l’Iboat, déambulez parmi les nombreux stands de créateurs français (enfant, textile, déco, bijoux, …) et délectez-vous de quelques douceurs et breuvages aux senteurs de Noël ! Shooting photo avec le Père Noël

Restauration

Vin chaud

Buvette I.Boat Quai Armand Lalande, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.iboat.eu/agenda/super-marche-de-noel-edition-12 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T19:00:00+01:00

