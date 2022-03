I am not your negro – Projection-débat Cinématographe (Le) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

I am not your negro – Projection-débat Cinématographe (Le), 10 mai 2022, Nantes. 2022-05-10

Horaire : 20:30

Gratuit : non Plein tarif 5 € – Tarif réduit 3,50 € – Tarif très réduit 3 € Documentaire franco-américain du réalisateur Raoul Peck (Canada) 2016 – 1h33. Le Festival des 3 Continents propose la projection du film de Raoul Peck qui puise chez James Baldwin la matière d’une réflexion sur l’histoire du racisme aux États- Unis. En amont de la projection, le Vlipp présentera le premier épisode de sa nouvelle série documentaire sur l’Histoire de l’esclavage à Nantes, de ce qui reste visible et de ce qui a été effacé. Un temps d’échange sera proposé à la fin de l’événement. Dans le cadre du 10e anniversaire du Mémorial et la Commémoration nationale du 10-Mai Cinématographe (Le) adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Cinématographe (Le) Adresse 12B Rue des Carmélites Ville Nantes lieuville Cinématographe (Le) Nantes Departement Loire-Atlantique

Cinématographe (Le) Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

I am not your negro – Projection-débat Cinématographe (Le) 2022-05-10 was last modified: by I am not your negro – Projection-débat Cinématographe (Le) Cinématographe (Le) 10 mai 2022 Cinématographe (Le) Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique