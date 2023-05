I Am Not a Witch • Les rendez-vous cinéma de la Louve Cinéma le Louxor Paris Catégories d’Évènement: île de France

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant Tarif Normal : 10€

Tarif réduit 8€

-26 ans : 5,50€

Carte d’abonnement 5 places : 34,50€

Carte d’abonnement 10 places : 60€

Cartes Abonnés Louxor, UGC Illimité, CinéPass, Ciné-Chèque et CCU acceptés Séance suivie d’un débat avec Alicia Arpaïa, journaliste et critique cinéma et Marianne Closson, maîtresse de conférences spécialiste de démonologie. Séance dans le cadre des rendez-vous cinéma de la Coopérative La Louve. I AM NOT A WITCH (Je ne suis pas une sorcière)

De Rungano Nyoni

GRANDE-BRETAGNE, FRANCE, ZAMBIE I 1H34 I 2017 I VOSTF

Avec Margaret Mulubwa, Henry B.J. Phiri, Nancy Mulilo

Quinzaine des cinéastes 2017 Séance suivie d'un débat avec Alicia Arpaïa, journaliste et critique cinéma et Marianne Closson, maîtresse de conférences spécialiste de démonologie. Shula, 9 ans, est accusée de sorcellerie par les habitants de son village et envoyée dans un camp de sorcières. Entourée de femmes bienveillantes, condamnées comme elle par la superstition des hommes, la fillette se croit frappée d'un sortilège : si elle s'enfuit, elle sera maudite et se transformera en chèvre… Mais la petite Shula préfèrera-t-elle vivre prisonnière comme une sorcière ou libre comme une chèvre ? « Son film, tout comme ses héroïnes rattachées au sol par d'immenses fils, refuse la gravité – dans tous les sens du terme – et s'émancipe grâce à une mise en scène en apesanteur. Sans jamais égarer sa force dénonciatrice et féministe. » Xavier Leherpeur – La Septième Obsession

