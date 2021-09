Guingamp Guingamp Côtes-d'Armor, Guingamp I am Greta Guingamp Guingamp Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

I am Greta

Guingamp, 18 septembre 2021, Guingamp.

En avant première : Greta Thunberg, une étudiante suédoise de 15 ans, a déclenché une grève scolaire pour le climat, car sa question pour les adultes était la suivante: si vous ne vous souciez pas de mon avenir sur terre, pourquoi devrais-je me soucier de mon avenir à l'école ? En quelques mois, sa grève s'est transformée en un mouvement mondial. L'adolescente silencieuse et autiste devient alors une militante de renommée mondiale.

Genre : Documentaire

Cinéma Les Korrigans
6 Rue Saint-Nicolas
Guingamp Côtes d'Armor

culture@ville-ploumagoar.fr +33 2 96 43 73 07
http://www.ville-ploumagoar.fr/

2021-09-18 18:30:00 – 2021-09-18 20:07:00