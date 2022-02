I am folding the land, I am folding the sea, exposition de Catherine Cattaruzza Port-de-Bouc Port-de-Bouc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

I am folding the land, I am folding the sea, exposition de Catherine Cattaruzza
Maison des Projets, rue du Dr Poujol, 13110 Port-de-Bouc
Port-de-Bouc

2022-07-08 14:00:00 – 2022-09-02 18:00:00

Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône Port-de-Bouc L’artiste Catherine Cattaruzza propose dans le cadre du Grand Arles Express des Rencontres d’Arles une installation photographique d’envergure qui évoque son rapport au monde et à ses convulsions actuelles, par le prisme d’une exploration du paysage et plus précisément du contexte sismique libanais aussi bien géopolitique, politique, économique, sanitaire, social ou environnemental, où elle cristallise les recherches d’Édouard Glissant relatives à la « pensée du tremblement ».

centre.arts@portdebouc.fr +33 4 42 43 31 20 http://www.centrefernandleger.com/



