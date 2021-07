HYPOTYPOSIS ENSEMBLE LA FRANÇAISE Précigné, 27 août 2021-27 août 2021, Précigné.

HYPOTYPOSIS ENSEMBLE LA FRANÇAISE 2021-08-27 – 2021-08-27

Précigné 72300 Précigné

L’Ensemble La Française partage avec les publics son goût pour le rocaille. Cet art raffiné, contrasté et volontiers exubérant se déploie sous la régence de Philippe d’Orléans et le règne de Louis XV et marque la musique en France pendant 40 ans, de 1715 à 1755. La flûtiste et architecte Aude Lestienne signe ici un spectacle inclassable, entraînant avec la vidéo le public dans des lieux typiques de cette période comme les hôtels particuliers, les places royales et les galeries. Évoluant au centre d’un dispositif constitue´ d’écrans mobiles manipulés par leurs soins, les quatre musiciens transforment ainsi au cours du concert l’espace et les perspectives. Les spectateurs sont invités à se laisser porter par la beauté des images et de la musique, deux langages sonore et visuel qui se complètent pour faire ressortir la substance de cet art tout en relief appelé rocaille.

L’Ensemble La Française cherche à transmettre sa connaissance et son goût pour l’art rocaille, méconnu, parfois controversé et pourtant fascinant. La sensibilité, la grâce et la fantaisie de ce courant, qui apparaît à la fin du baroque français, séduisent l’ensemble de musique de chambre mené par la flûtiste et architecte Aude Lestienne. Depuis 2013, La Française explore cette période et développe des programmes singuliers et audacieux, purement musicaux autour d’œuvres ou compositeurs oubliés, mais aussi programmes pluridisciplinaires où la musique se mêlent à la littérature, la danse ou encore l’architecture. L’ensemble se produit régulièrement dans des festivals réputés tels que Sinfonia en Périgord (Jeunes Talents 2014), Festival Jean de la Fontaine, Festival Valloire Baroque, Petites Nuits de Sceaux, Concerts d’Anacréon, Festival Midi-Minimes… La Française a été sélectionnée pour les résidences jeunes ensembles 2018 de la Cité de la Voix à Vézelay. Son premier disque, sorti en avril 2018, a reçu de très belles critiques et lui a valu d’être distinguée par le magazine Classica comme étant un des 10 ensembles de demain pour le renouveau du baroque français.

DISTRIBUTION

ENSEMBLE LA FRANÇAISE

Conception artistique et traverso Aude Lestienne

Shiho Ono violon

Jean-Baptiste Valfré violoncelle

Kazuya Gunji clavecin

Photographies Nicolas Dehove

Mise en scène Florence Beillacou

Lumières Amandine Jeanroy

HYPOTYPOSIS – ENSEMBLE LA FRANÇAISE

billetterie@lentracte-sable.fr +33 2 43 62 22 22 https://lentracte-sable.fr/ensemble-la-francaise/

L’Ensemble La Française partage avec les publics son goût pour le rocaille. Cet art raffiné, contrasté et volontiers exubérant se déploie sous la régence de Philippe d’Orléans et le règne de Louis XV et marque la musique en France pendant 40 ans, de 1715 à 1755. La flûtiste et architecte Aude Lestienne signe ici un spectacle inclassable, entraînant avec la vidéo le public dans des lieux typiques de cette période comme les hôtels particuliers, les places royales et les galeries. Évoluant au centre d’un dispositif constitue´ d’écrans mobiles manipulés par leurs soins, les quatre musiciens transforment ainsi au cours du concert l’espace et les perspectives. Les spectateurs sont invités à se laisser porter par la beauté des images et de la musique, deux langages sonore et visuel qui se complètent pour faire ressortir la substance de cet art tout en relief appelé rocaille.

L’Ensemble La Française cherche à transmettre sa connaissance et son goût pour l’art rocaille, méconnu, parfois controversé et pourtant fascinant. La sensibilité, la grâce et la fantaisie de ce courant, qui apparaît à la fin du baroque français, séduisent l’ensemble de musique de chambre mené par la flûtiste et architecte Aude Lestienne. Depuis 2013, La Française explore cette période et développe des programmes singuliers et audacieux, purement musicaux autour d’œuvres ou compositeurs oubliés, mais aussi programmes pluridisciplinaires où la musique se mêlent à la littérature, la danse ou encore l’architecture. L’ensemble se produit régulièrement dans des festivals réputés tels que Sinfonia en Périgord (Jeunes Talents 2014), Festival Jean de la Fontaine, Festival Valloire Baroque, Petites Nuits de Sceaux, Concerts d’Anacréon, Festival Midi-Minimes… La Française a été sélectionnée pour les résidences jeunes ensembles 2018 de la Cité de la Voix à Vézelay. Son premier disque, sorti en avril 2018, a reçu de très belles critiques et lui a valu d’être distinguée par le magazine Classica comme étant un des 10 ensembles de demain pour le renouveau du baroque français.

DISTRIBUTION

ENSEMBLE LA FRANÇAISE

Conception artistique et traverso Aude Lestienne

Shiho Ono violon

Jean-Baptiste Valfré violoncelle

Kazuya Gunji clavecin

Photographies Nicolas Dehove

Mise en scène Florence Beillacou

Lumières Amandine Jeanroy

dernière mise à jour : 2021-05-26 par