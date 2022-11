Hypothèse : Thomas Cadène et Joseph Calzon, 16 novembre 2022, .

2022-11-16 18:30:00 – 2022-11-16 20:00:00

Thomas Cadène et Joseph Falzon, scénariste et auteur de “Alt-Life”, une série BD de science-fiction en 2 volumes, sont les invités de la première édition des rencontres “Hypothèse” co-organisées avec l’ESAM Caen-Cherbourg.

Le Dôme et l’ESAM Caen-Cherbourg lancent les rencontres « Hypothèse ». Ce nouveau rendez-vous, à la croisée entre art, numérique, science et fiction, propose d’explorer les modes de travail et les sources d’inspiration d’auteurs et d’autrices, de découvrir des concepts scientifiques et techniques et de comprendre comment elles et ils s’en saisissent et les mettent en scène dans leur œuvre.

Auteur, illustrateur et scénariste, Thomas Cadène affirme depuis ses débuts son goût pour le numérique et les nouveaux médias. Entre 2010 et 2012, il diffuse “Les Autres Gens”, la première BD Novella proposée sur Internet à laquelle collaborent plusieurs dizaines de dessinateurs, dont Joseph Falzon. En 2016, il écrit le préquel numérique de la série télévisée “Trepalium” où se mêlent dessins, photos et sons puis, en 2017, il participe à la création de la série “Été” diffusée sur Instagram. Plus récemment, Thomas Cadène s’est intéressé à l’univers du jeu vidéo et du podcast.

Insatiable, Thomas Cadène explore également le genre de la science-fiction. Il publie ainsi en 2018, le premier volume de la série “Alt-Life” en collaboration avec Joseph Falzon. Cette “petite histoire de l’avenir”, dont le second volume est paru en 2021 aux éditions Lombard, raconte la vie de Josiane et René, les pionniers d’un nouveau monde, 100% virtuel, sans retour possible. En 2019, il signe avec Benjamin Adam, la BD d’anticipation “Soon” qui traite d’un futur où l’humanité est menacée par les dérèglements climatiques et les épidémies.

Thomas Cadène et Joseph Falzon sont les invités de la première édition des rencontres “Hypothèse” qui se déroulent le mercredi 16 novembre, de 18h30 à 20h, au Dôme.

