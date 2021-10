Hypnotic Brass Ensemble Rocher de Palmer, 29 janvier 2022, Cenon.

Hypnotic Brass Ensemble

Rocher de Palmer, le samedi 29 janvier 2022 à 20:30

Reconnu internationalement avec une douzaine d’albums à leur actif, entre fanfare et brass band, Hypnotic Brass Ensemble s’inspire du jazz des années 60/70 et des influences funk, r’n’b et soul. Les sept cuivres de Hypnotic Brass Ensemble sont tous fils de Philip Cohran, jazzman qui a oeuvré comme trompettiste pendant des années dans l’orchestre du grand Sun Ra. Ensemble, ils ont tourné à travers l’Europe, l’Asie, l’Australie, l’Afrique et l’Amérique du Sud en jouant avec tout le monde de Prince, Mos Def, Mick Jones (The Clash) et Damon Albarn (Blur, Gorillaz).

Tarif guichet : 24€ / Plein tarif : 22€ / Tarif abonné : 19€ – Places numérotées

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde



2022-01-29T20:30:00 2022-01-29T22:30:00