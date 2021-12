Hypnotic Brass Ensemble, 26 janvier 2022, .

La plus aboutie et excitante fanfare Hip hop du moment. Fils du trompettiste Phil Cohran (Sun Ra Arkestra notament, AACM). Les 6 frères ont un des plus beau héritage musical Jazz qu’ils mixent avec leur culture qui est aussi la plus populaire de notre temps : le Hip hop. Leurs concerts sont des purs moments de fête, d’entrain et de célébration!

Huit frères, huit cuivres, une batterie et beaucoup de groove.

Comme quoi le talent est souvent héréditaire, les huit musiciens de Hypnotic Brass Ensemble sont tous les fils de Philip Cohran, jazzman qui a oeuvré comme trompettiste pendant des années dans l’orchestre du grand Sun Ra. Pour la petite histoire, ce band longtemps surnommé « The Bad Boys of Jazz » doit son nom au fait d’avoir littéralement envoûté un groupe de voyageurs dans le métro il y a vingt ans, à tel point qu’ils ont laissé tous leurs trains passer.

Entre fanfare et brass band, avec ce groupe on revit le jazz des années 60 / 70 en ressentant bien sur les influences funk, r’n’b et soul. Particularité chez cette joyeuse formation : une touche de hip-hop bien prononcée qui nous transporte dans les rues de Chicago, avec des reprises de grosse pointure du genre comme Prince et des collab avec Mos Def, Gorillaz, ou encore Erykah Badu.

Une douzaine d’albums à leur actif et sur scène, des live énergiques où les musiciens manient leurs instruments avec élégance, où tous ces beats cuivrés se mêlent avec brio pour un résultat explosif. Un conseil : ne ratez pas leur concert si vous êtes dans le coin ! (Nova planet)

