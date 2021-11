HYPNOTIC BRASS ENSEMBLE Le 106, 25 janvier 2022, Rouen.

HYPNOTIC BRASS ENSEMBLE

Le 106, le mardi 25 janvier 2022 à 20:00

Déjà aperçus sur les albums de Gorillaz, de Mos Def ou encore d’Erykah Badu, ces « Bad Boys of Jazz » ne sont jamais meilleurs que sur scène et se révèlent comme étant la plus fougueuse et la plus excitante fanfare du moment.

Location 17.5 € / Guichet 20.5 € / Réduit 14.5 € / Abonnés 5 €

Dans une veine hip-hop jazz, ce brass band originaire de Chicago se compose de huit cuivres et d’une batterie.

Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime



