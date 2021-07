Aix-en-Provence 6Mic Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Hypnotic Brass Ensemble 6Mic Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

[NOUVELLE DATE] Le concert d’Hypnotic Brass Ensemble au 6MIC est reporté au 28 janvier 2022. Vos billets restent valables. Si vous optez pour un remboursement, merci de vous rapprocher de votre point de vente. Plus d’infos sur [https://www.6mic-aix.fr/reports-annulations/](https://www.6mic-aix.fr/reports-annulations/) **Hypnotic Brass Ensemble** Hypnotic brass ensemble est la plus excitante fanfare hip-hop du moment. A family affair! Ils sont les fils du trompettiste Phil Cohran ( Sun Ra Arkestra notamment, AACM). Ils ont grandi dans le meilleur du jazz, free, et avec leur culture hip-hop. Ils jouent avec Gorillaz, Blackstar, Yasiin Bey , Prince… Leurs concerts sont de purs moments de célébration avec un public conquis à chaque fois ! Leur nouvel album sort le 3 février 2020 intitulé “Bad Boys of Jazz”! BILLETTERIE ? Tarifs : 22€ / 20€ ? Préventes en ligne : [https://bit.ly/hypnotic-tickets](https://bit.ly/hypnotic-tickets) ? Revendeurs agréés : See Tickets, FNAC, Ticketmaster ? En points de vente : FNAC, Cultura, Leclerc, Auchan INFOS PRATIQUES Début du concert : 20h30 Ouverture des portes : 19h00 Bar & Restauration sur place

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence

