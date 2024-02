HYPNOSE AU CINEMA CINEMA GRAND ECRAN Langon, vendredi 7 juin 2024.

Venez vivre une expérience incroyable et drôle ! Spectacle interactif avec le public.Avec un respect constant des participants, Olivier fera vivre des expériences et des aventures exceptionnelles : dormir en quelques secondes, partir pour des destinations et des émotions incroyables. Pour les spectateurs qui préfèrent rester dans la salle, ils seront bluffés de voir leurs amis sur scène. Auteur : Olivier Reivilo Artiste : Olivier ReiviloMetteur en scène : Olivier Reivilo

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-06-07 à 20:30

Réservez votre billet ici

CINEMA GRAND ECRAN ZONE LOISIRS FAMILY PLACE 33210 Langon 33