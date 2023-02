Hypno5e « Sheol Tour » (Tournée) PALOMA CLUB, 13 avril 2023, NIMES.

Hypno5e « Sheol Tour » (Tournée) PALOMA CLUB. Un spectacle à la date du 2023-04-13 à 20:00 (2023-03-11 au ). Tarif : 7.5 à 7.5 euros.

Hypno5e, pionniers du métal cinématographique, sont de retour avec leur 6ème album, « Sheol », disponible le 24 février 2023.Dans un no man’s land délabré, un lieu hostile abrite les âmes perdues au son d’une bande originale composée sous Hypno5e. Un métal cinématographique développé d’onirique manière d’album en album et intégrant des extraits de diverses œuvres littéraires et cinématographiques. Hypno5e poursuit sa trajectoire comme dans un fantomatique voyage intérieur partagé. Hypno5e Hypno5e

Votre billet est ici

PALOMA CLUB NIMES 250 chemin de l’aérodrome Gard

Hypno5e, pionniers du métal cinématographique, sont de retour avec leur 6ème album, « Sheol », disponible le 24 février 2023.

Dans un no man’s land délabré, un lieu hostile abrite les âmes perdues au son d’une bande originale composée sous Hypno5e. Un métal cinématographique développé d’onirique manière d’album en album et intégrant des extraits de diverses œuvres littéraires et cinématographiques. Hypno5e poursuit sa trajectoire comme dans un fantomatique voyage intérieur partagé.

.7.5 EUR7.5.

Votre billet est ici