Le vent se lève… Hypnerotomachia laureatus, 3 juin 2023, Wargnies-le-Grand. Le vent se lève… 3 et 4 juin Hypnerotomachia laureatus 3 euros Installations sonores Hypnerotomachia laureatus 14 bis rue du Chronique Wargnies-le-Grand 59144 Nord Hauts-de-France 03 27 21 13 30 https://lrabin74.wixsite.com/laurencerabingrenier https://www.instagram.com/hypnerotomachia_laureatus/;https://www.facebook.com/rabingrenier.laurence Niché dans l’Avesnois, ce jardin est ancré autour d’une brasserie artisanale du XVIIIe siècle. En gardant l’esprit du lieu, de la pâture est né un jardin. Le public est invité à boire et manger le jardin. Les voyages familiaux en Asie ont laissé une empreinte dans la gamme végétale et si vous avez l’impression d’avoir entrevu des personnages de MIYAZAKI, vous ne rêvez pas ! Ce jardin reflète le dialogue de ce début de siècle, dialogue entre le sauvage et le régulier, l’ombre et la lumière, le rêve et la réalité. C’est un jardin de structure ouvert sur le paysage comme sorti d’un songe de Laurence… Accès A2 direction Bruxelles sortie direction Maubeuge puis Sortie Wargnies-le-Grand parking sur la place du village Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 Laurence RABIN GRENIER ©

Lieu Hypnerotomachia laureatus Adresse 14 bis rue du Chronique Ville Wargnies-le-Grand

