Hypnagonaute, cabinet d’écoute Théâtre Garonne, 31 mai 2022, Toulouse.

Hypnagonaute, cabinet d’écoute

du mardi 31 mai au samedi 11 juin à Théâtre Garonne

### Installation sonore pour les galeries du théâtre – Adrien Degioanni **[_In extremis/Hospitalités 2_](https://www.theatregaronne.com/evenements/2021-2022/in-extremis-hospitalites-2)** “Hypnagogie : état de conscience particulier, intermédiaire entre la veille et le sommeil.” “Naute : celui qui navigue.” Un lieu, même dépeuplé, n’est jamais réellement vide, il est toujours et immuablement habité par les sons qu’il renferme. Les galeries du théâtre, ancienne station de pompage, chariaient il n’y a pas si longtemps les eaux de la Garonne. Adrien Degioanni a imaginé pour ce lieu un dispositif sonore élargissant le spectre de notre perception, par l’amplification et la distorsion de sons enregistrés in situ, mêlée à une écriture fictive et musicale. Dans ce cabinet d’écoute, le public est invité à déambuler librement et à percevoir des vibrations différentes. Ici, le silence s’entend. Comme une rumeur qui se propage dans les souterrains, les nappes planantes nous entourent, échos des vies passées de ce lieu. ### Plus d’infos [Site du Théâtre Garonne ](https://www.theatregaronne.com/spectacle/2021-2022/hypnagonaute-cabinet-d-ecoute) ### ![]() ### Infos pratiques * Du 31 mai au 11 juin 2022 * Ouvert du mardi au jeudi de 14h à 18h & les vendredi et samedi de 14h à 23h

Entrée libre

Culture

Théâtre Garonne 1 Avenue du Château d’Eau, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



