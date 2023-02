Hyphen Hyphen – C’est La Vie Tour LE BIKINI, 28 mars 2023, RAMONVILLE ST AGNE.

Hyphen Hyphen – C’est La Vie Tour LE BIKINI. Un spectacle à la date du 2023-03-28 à 20:00 (2023-02-16 au ). Tarif : 31.0 à 31.0 euros.

Décibels Productions (L.2-1072531/3-1072532) et HH LIVE PRESENTENT ce concert. Ce concert qui devait avoir lieu le 10 mars, est décalé au 10 novembre 2023 à 20h.Les billets restent valablesLes remboursements sont ouverts jusqu’au 10/11/23.Hyphen Hyphen est de retour ! Quatre ans se sont écoulés depuis leur deuxième album et une formidable tournée à guichets complets (près de 200 dates en deux ans) en France et en Europe. Le trio, dont on connait la réputation électrique sur scène, revient avec un troisième album “C’est la vie”. Renouant avec l’énergie du live, leur amour sincère pour la musique, le jeu et le songwriting, le groupe agence un grand album de pop sensible, dansante, mélancolique et hédoniste aÌ la fois.Retrouvez Hyphen Hyphen en tournée dans toute la France en 2023 ! Hyphen Hyphen

Votre billet est ici

LE BIKINI RAMONVILLE ST AGNE PARC TECHNOLOGIQUE CANAL Haute-Garonne

Décibels Productions (L.2-1072531/3-1072532) et HH LIVE PRESENTENT ce concert.

Ce concert qui devait avoir lieu le 10 mars, est décalé au 10 novembre 2023 à 20h.

Les billets restent valables

Les remboursements sont ouverts jusqu’au 10/11/23.

Hyphen Hyphen est de retour !

Quatre ans se sont écoulés depuis leur deuxième album et une formidable tournée à guichets complets (près de 200 dates en deux ans) en France et en Europe. Le trio, dont on connait la réputation électrique sur scène, revient avec un troisième album “C’est la vie”. Renouant avec l’énergie du live, leur amour sincère pour la musique, le jeu et le songwriting, le groupe agence un grand album de pop sensible, dansante, mélancolique et hédoniste aÌ la fois.

Retrouvez Hyphen Hyphen en tournée dans toute la France en 2023 !

.31.0 EUR31.0.

Votre billet est ici