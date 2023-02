Hyphen Hyphen – C’est La Vie Tour 2023 Jardin Albert, 1 Promenade des Anglais Nice Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Hyphen Hyphen – C'est La Vie Tour 2023
Jardin Albert, 1 Promenade des Anglais, Nice
17 juin 2023
EUR 35

Le trio, dont on connait la réputation électrique sur scène, revient avec un 3ème album "C'est la vie". Renouant avec l'énergie du live, leur amour pour la musique et le songwriting, le groupe agence un album de pop dansante, mélancolique et hédoniste.

