Tous les jours jusqu’à 18h30, le mercredi jusqu’à 22h Accès coupe-file – Clôture des caisses 1 heure avant fermeture. Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans, les accompagnateurs de personnes handicapées, les détenteurs d’une carte de ICOM ou ICOMOS et les journalistesParis devient la capitale de l’hyperréalisme !HYPERREALISME CECI N’EST PAS UN CORPSDu 8 septembre 2022 au 5 mars 2023Vrai ou faux ?Plongez dans l’univers troublant de l’hyperréalisme Après Bilbao, Canberra, Rotterdam, Liège, Bruxelles ou encore Lyon où elle a connu un immense succès, l’exposition itinérante « Hyperréalisme. Ceci n’est pas un corps » s’arrête à Paris dans une version enrichie et en partie inédite. Il fallait un écrin à la mesure du caractère exceptionnel des œuvres présentées : Le Musée Maillol remplit à merveille ce rôle.L’hyperréalisme est un courant artistique apparu dans les années 1960 aux Etats-Unis et dont les techniques sont explorées depuis lors par de nombreux artistes contemporains.L’exposition présente une série de sculptures qui ébranlent notre vision de l’art. Réalité, art ou copie? L’artiste hyperréaliste tourne le dos à l’abstraction et cherche à atteindre une représentation minutieuse de la nature au point que les spectateurs se demandent parfois s’ils ont affaire au corps vivant. Ces œuvres génèrent ainsi une sensation d’étrangeté, mais sont toujours porteuses de sens. Le sous-titre de l’exposition fait référence à la célèbre œuvre de René Magritte « Ceci n’est pas une pipe », qui questionnait le rapport de l’art à la réalité. Certains artistes exposés au Musée Maillol s’efforcent de donner du corps humain la représentation la plus fidèle et vivante possible tandis que d’autres, au contraire, questionnent la notion de réalité : nouvelles technologies, représentations populaires détournées, déformations….• Le parcours rassemble plus de 40 sculptures d’artistes internationaux de premier plan dont : George Segal, Ron Mueck, Maurizio Cattelan, Fabien Mérelle, Duane Hanson, Carole A. Feuerman, John DeAndrea,… • Une exposition représentative d’un courant artistique dans son ensemble qui vous transporte aux frontières du réel• Certains secrets de fabrication des œuvres sont révélés par les artistes eux-mêmes. • Le Musée Maillol est une étape d’une tournée mondialeUne coproduction de Tempora et Institut für Kulturaustausch en étroite collaboration avec le Musée MaillolInformations pratiques : Évacuation des espaces du musée à partir de 18h15.Clôture des caisses 1h avant la fermetureAccès PMR : 01 42 22 59 58 Musée Maillol Musée Maillol

