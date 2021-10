HYPERNO TURFU Les 9 Salopards, 30 octobre 2021, Marseille.

HYPERNO TURFU

Les 9 Salopards, le samedi 30 octobre à 22:30

HYPERNO TURFU (Nue Disco du Futur) La Chaux-de-Fonds – Swaziland Salut les jeunes Marseillais et Marseillaises ! ça pulse ? On vous propose un concert bien stylatch aux 9 Salopards samedi ! C’est un projet bien barré où moi (Rémy Rufer) et mon pote (Mathias Antonietti) on est à poil en train de faire de la musique de déglingos ! On utilise les mêmes notes que Mozart mais dans un ordre différent et avec des instruments électroniques et des rythmes dix mille fois plus dansants ! On a acheté un super néon UV pour un light-show de ouf !

Les 9 Salopards 9 rue de l’arc, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



2021-10-30T22:30:00 2021-10-30T00:30:00