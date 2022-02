Hypercity – Pop Genève Bibliothèque de la Cité Genève Catégorie d’évènement: Genève

Hypercity – Pop Genève Bibliothèque de la Cité, 28 mai 2022, Genève. Hypercity – Pop Genève

Bibliothèque de la Cité, le samedi 28 mai à 16:00

Depuis 2021, la plateforme hypercity.ch propose au public d’explorer Genève comme un réseau d’histoire(s) et d’imaginaires. En 2022, Hypercity se dote d’un volet “Pop Genève” : une constellation de morceaux de musique liés, par leurs paroles ou leurs vidéos, à des emplacements du territoire genevois. “Hypercity – Pop Genève” invite à parcourir la ville (physiquement ou virtuellement) en naviguant entre lieux, sons et images.

0.-

Une constellation de morceaux de musique qui, par leurs paroles ou leur vidéo, sont liés à des points précis de l’espace genevois Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-28T16:00:00 2022-05-28T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Bibliothèque de la Cité Adresse Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Ville Genève lieuville Bibliothèque de la Cité Genève

Bibliothèque de la Cité Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

Hypercity – Pop Genève Bibliothèque de la Cité 2022-05-28 was last modified: by Hypercity – Pop Genève Bibliothèque de la Cité Bibliothèque de la Cité 28 mai 2022 Bibliothèque de la Cité Genève genève

Genève