Hyperborée, exposition au Palais de l’Art Déco à Saint-Quentin Saint-Quentin

2021-12-11 14:00:00 – 2022-03-13 18:00:00

Saint-Quentin Aisne Découvrez du 11 décembre 2021 au 13 mars 2022, la nouvelle et magnifique exposition qui se tient au sein du Palais de l’Art déco à Saint-Quentin : Hyperborée. Grâce à un partenariat exceptionnel avec la fondation Ateliers d’Art de France, le talent de la céramiste Hélène Morbu Atelier Morbu , lauréate 2018 du Prix Le Créateur de la Fondation, est mis à l’honneur. L’exposition est ouverte du mardi au dimanche de 14h à 18h, sauf les 24, 25, 30 et 31 décembre. Accès libre et gratuit. Des visites guidées payantes sont prévues durant l’exposition, les samedis à 10h30 (sauf les 25 décembre et 1er janvier), le mercredi 22 décembre et le mercredi 2 mars à 10h30.

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse Ville Saint-Quentin lieuville Saint-Quentin