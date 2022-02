Hyperborée : Conférence Histoires de céramiques Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin Aisne Vous connaissez tous la céramique dans l’une des nombreuses formes qu’elle prend : céramique peinte des civilisations d’Amérique, azulejos espagnols, vaisselle turque, vases grecs antiques, porcelaine chinoise, vases de Sèvres, poteries africaines, majolique italienne…

Découvrez-la à travers l’œil et le geste d’une restauratrice spécialisée ! Conférence de Julie Thiaudière, restauratrice de céramiques Le jeudi 3 mars à 18h (durée 1h15).

Rdv : Palais de l’Art déco, 14 rue de la Sellerie

