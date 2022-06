Hyperactivity Music – Open Air, 17 juillet 2022, .

Hyperactivity Music – Open Air



2022-07-17 12:00:00 12:00:00 – 2022-07-17

Après 5 ans d’existence, le label D&B Marseillais « Hyperactivity Music » devient une référence en France mais aussi à l’étranger.



Comptant déjà une soixantaine de releases et une trentaine d’artistes, Hyperactivity s’expose maintenant aux quatre coins du globe et gagne le support d’artistes majeurs de la scène comme : Noisia, LTJ Bukem, John B, Aphrodite, Dillinja, Dj Marky et bien plus encore… BRK et sa team n’est pas prête d’arrêter de faire danser les amateurs de amen break…



Au programme :

– 2 scènes (Drum&bass + Alternative stage) de midi à 23h.

– 1 stand d’informations avec l’association Ramina

– 1 collecte de fournitures scolaire et de produits d’hygiènes

– Bar & restauration sur place avec la cantine du midi et ALF alimentation



Line Up



► Main stage (Hyperactivity Music) :

• JAYH MO’FIRE (Bass Jump Crew)

• PEYO (Hyperactivity Music, Vandal Records)

• PHATT (Hyperactivity Music)

• BRK (Hyperactivity Music)



► Alternative stage :

• Ramina DJ’s set

• K-MI (Croustibass)

• DUB-4 (Skank It Up)

• MAD VIRGO (Ambassade Audio)

• WAPI – Live Hip hop

• BRK (Hyperactivity Music) – Alternative set

DJ’s set au Couvent ! Rendez-vous mercredi 6 juillet avec I.O.T & Friends.

Après 5 ans d’existence, le label D&B Marseillais « Hyperactivity Music » devient une référence en France mais aussi à l’étranger.



Comptant déjà une soixantaine de releases et une trentaine d’artistes, Hyperactivity s’expose maintenant aux quatre coins du globe et gagne le support d’artistes majeurs de la scène comme : Noisia, LTJ Bukem, John B, Aphrodite, Dillinja, Dj Marky et bien plus encore… BRK et sa team n’est pas prête d’arrêter de faire danser les amateurs de amen break…



Au programme :

– 2 scènes (Drum&bass + Alternative stage) de midi à 23h.

– 1 stand d’informations avec l’association Ramina

– 1 collecte de fournitures scolaire et de produits d’hygiènes

– Bar & restauration sur place avec la cantine du midi et ALF alimentation



Line Up



► Main stage (Hyperactivity Music) :

• JAYH MO’FIRE (Bass Jump Crew)

• PEYO (Hyperactivity Music, Vandal Records)

• PHATT (Hyperactivity Music)

• BRK (Hyperactivity Music)



► Alternative stage :

• Ramina DJ’s set

• K-MI (Croustibass)

• DUB-4 (Skank It Up)

• MAD VIRGO (Ambassade Audio)

• WAPI – Live Hip hop

• BRK (Hyperactivity Music) – Alternative set

dernière mise à jour : 2022-06-28 par