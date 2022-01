Hyperactivity Music Birthday Bash Makeda, 11 février 2022, Marseille.

Hyperactivity Music Birthday Bash

Makeda, le vendredi 11 février à 21:00

[http://www.soundcloud.com/unreal-project](http://www.soundcloud.com/unreal-project)conbacon](http://www.soundcloud.com/baconbaconbaconbacon)ww.soundcloud.com/pilouman)sic](http://www.soundcloud.com/brk-music)RTY Et oui, 5 ans déjà… Avec plus de 50 releases au compteur, le label Drum&bass Marseillais « Hyperactivity Music » revient au MAKEDA pour célébrer son 5ème anniversaire. Nous fêterons également la sortie de la compilation « Polychrome Vol.5 », regroupant des artistes phares de la scène « Jungle » et « D&B » des 4 coins de la planète. Programmation complète à venir… ► ***************** (Special guest, UK) ► ***************** (Special guest, UK) ► BRK (Hyperactivity Music) www.soundcloud.com/brk-music ► PHATT (Hyperactivity Music) www.soundcloud.com/pilouman ► BACON (Hyperactivity Music) www.soundcloud.com/baconbaconbaconbacon ► UNREAL PROJECT (Hyperactivity Music) www.soundcloud.com/unreal-project ___________________________________________________________ Le Pass sanitaire obligatoire pour l’accès à l’évènement. Toute personne devra justifier être dans un des trois cas suivants : _une vaccination complète _ un test PCR ou antigenique négatif de moins de 72H – les auto tests sont exclus _ un test PCR ou antigénique positif datant de plus de 11 jours et moins de 6 mois.

10 / 12€ + 1€ d’adhésion annuelle

♫♫♫

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



