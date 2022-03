HYPERACTIVE (Release Party!) + JOYBLASTERS + MEDIUM MATCH La salle gueule Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Samedi 2 Avril 2022 20h30 HYPERACTIVE (Release Party! – Indie Punk Marseille)) [https://hyperactive13.bandcamp.com/](https://hyperactive13.bandcamp.com/) [https://m.facebook.com/Hyperactive-344678102656681/](https://m.facebook.com/Hyperactive-344678102656681/) + JOYBLASTERS (Pizza punk Marseille) [https://www.facebook.com/joyblasters/](https://www.facebook.com/joyblasters/) [https://joyblasters.bandcamp.com/](https://joyblasters.bandcamp.com/) + MEDIUM MATCH Pharmaco-folk punk – Marseille [https://mediummatch.bandcamp.com/](https://mediummatch.bandcamp.com/)

5€ + 1€ d’adhésion

♫♫♫ La salle gueule 8 rue d’italie, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-04-02T20:30:00 2022-04-02T01:00:00

