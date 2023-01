Hyper Weekend Festival Maison de la Radio et de la Musique, 21 janvier 2023, Paris.

Du samedi 21 janvier 2023 au dimanche 22 janvier 2023 :

samedi, dimanche

de 16h00 à 17h00

samedi, dimanche

de 14h00 à 17h00

. payant

Atelier sur réservation

Beatbox, claquettes, percus : Un atelier-concert à partager en famille !

Tu as plus de 10 ans et tu souhaites partager un moment inoubliable en famille ?



Rendez-vous à l’Hyper Weekend Festival à la Maison de la Radio et de la Musique et viens découvrir TAP TOP TRIO, trois artistes incroyables pour jouer avec toi autour du rythme et des percussions : avec la bouche, les mains, les pieds !

Animé par :

Prichia, beatboxeuse championne de France 2020 en catégorie solo

Fabien Ruiz, claquettiste de renommée internationale, coach et chorégraphe du film aux 5 Oscars The Artist de Michel Hazanavicius avec Jean Dujardin et Bérénice Bejo

Emmanuel Curt, percussionniste, super soliste de l’Orchestre National de France

Et si on n’est pas musiciens ?

Cet atelier-concert ne nécessite pas de compétence musicale ni chorégraphique particulière et pour ceux qui préfèrent danser : chaussures de ville ou de sport à semelle dure conseillées.

Comment se déroule l’atelier-concert ?

Après une présentation des trois artistes, vous partez en répétition avec l’artiste de votre choix. Puis tout le monde se retrouve Galerie Seine de la Maison de la Radio et de la Musique pour jouer tous ensemble !

Maison de la Radio et de la Musique Maison de la Radio et de la Musique 75016 Paris

Contact : https://hyperweekendfestival.fr/ https://www.facebook.com/hyperweekendfestival https://www.facebook.com/hyperweekendfestival https://hyperweekend.billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/date?productId=10228745412059

pas de crédits Atelier en famille : percus, beatbox, claquettes !