Hyper Week-end Festival Maison de la Radio et de la Musique Paris, 26 janvier 2024, Paris.

Du vendredi 26 janvier 2024 au dimanche 28 janvier 2024 :

.Tout public. payant

A partir de 20 euros

L’Hyper Weekend Festival de Radio France revient pour sa troisième édition à la Maison de la Radio et de la Musique

Trois nouvelles journées et trois nouvelles nuits pour mettre en lumière la force de la création artistique de notre scène française. Avec cet enjeu imparable d’être au cœur de nos missions : patrimoine et matrimoine se conjuguent ainsi dans un même geste. La diversité musicale s’exprime en premier lieu sur l’émergence, la parité, la diversité et l’inclusivité… Avec en plus cette impérieuse nécessité d‘offrir à nos publics de nouvelles expériences de proximité et de vivre ensemble. L’Hyper Weekend Festival 2024 promet de vous éblouir !

LES CRÉATIONS

À l’AUDITORIUM

Samedi 27 janvier 20h

« Jeanne Added Sensational Symphony » avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France, Arrangements Dan Levy

Dimanche 28 janvier 20h

« Messages personnels » de Sage à Françoise Hardy – Acte 1

En complicité avec le Printemps de Bourges où l’Acte 2 de cette création sera présenté.

AU STUDIO 104

Vendredi 26 janvier 18h

Solann

Lisa Ducasse

Lucky Love

Santa

« Dalida diva tzigane » par Barbara Pravi

Samedi 27 janvier 18h

Baby Volcano

Marguerite Thiam

AnNie .Adaa

H JeuneCrack

Mairo

Dimanche 28 janvier 18h

Kids Return et Shades of Gospel

Sofie Royer

Thomas de Pourquery

AU 22ème ETAGE

Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 janvier 18h et 19h30 – 22ème étage

Frànçois Atlas & Aja “22ème ciel”

L’artiste VIRGINIE KYPRIOTIS est associée au festival pour proposer une installation éphémère

LES ARTISTES

LE MEILLEUR DE LA SCÈNE POP ET CHANSON

SANTA

LUCKY LOVE

SOFIE ROYER

LISA DUCASSE

SOLANN

LE MEILLEUR DE LA JEUNE SCÈNE RAP

MAIRO

H JEUNECRACK

ANNIE .ADAA

MARGUERITE THIAM

BABY VOLCANO

Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris

Contact : https://hyperweekendfestival.fr/ https://hyperweekend.billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/content

DR Jeanne Added