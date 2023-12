Hyper Week-end Festival 2024 Maison de la Radio Paris, 26 janvier 2024 00:00, Paris.

Du vendredi 26 janvier 2024 au dimanche 28 janvier 2024 :

.Tout public. payant

3 jours et 3 soirées de musique en janvier 2024.

Un nouveau succès pour la seconde édition de l’Hyper Week-end Festival à la Maison de la Radio et de la Musique. Au programme : trois jours et trois soirées de concerts, de créations musicales, d’exclusivités et de découvertes. Mais aussi des masterclasses, des performances, une installation éphémère et des moments de partage gastronomique.

La programmation se révèle progressivement mais on sait déjà que Jeanne Added, Barbara

Pravi, Ibeyi, Sheila seront là !

Nouveauté de cette édition : l’Hyper Weekend Festival vous donne rendez-vous sur sa péniche l’« Hyper Boat ». Cette année, les festivaliers pourront profiter de soirées clubbing inédites jusqu’au petit matin…

En 2023, la 2e édition a rencontré un succès retentissant en accueillant : 12 000 festivaliers à la Maison de la Radio et de la Musique à Paris et plus d’1 million d’auditeurs réunis pour plus de 70 heures de concerts et d’évènements.

Maison de la Radio 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris

Contact : https://hyperweekendfestival.fr/programmation/ contact.billetterie@radiofrance.com https://hyperweekendfestival.fr/

