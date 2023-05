Animation au supermarché Hyper U Meucon Catégories d’Évènement: Meucon

Morbihan Animation au supermarché Hyper U, 20 mai 2023, Meucon. Animation au supermarché Samedi 20 mai, 10h00 Hyper U Dans le cadre de leur projet tuteuré les étudiants de GEA de l’IUT de Vannes organisent avec l’aide de Bretagne CENS une journée de sensibilisation au commerce équitable dans un supermarché !

Venez donc découvrir leur stand de sensibilisation afin de découvrir le jeu des labels, discuter et échanger sur le commerce équitable. Hyper U Route de Pontivy, 56890 Saint avé Meucon 56890 Morbihan Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-20T10:00:00+02:00 – 2023-05-20T15:00:00+02:00

