Célébrons les Producteurs de chez nous à Hyper U Les Arcs Hyper U Les Arcs Les Arcs Catégories d’Évènement: Les Arcs

Var

Célébrons les Producteurs de chez nous à Hyper U Les Arcs Hyper U Les Arcs, 16 juin 2023, Les Arcs. Célébrons les Producteurs de chez nous à Hyper U Les Arcs 16 et 17 juin Hyper U Les Arcs Accès libre Mise en avant des agriculteurs locaux, de nouvelles démarches d’agriculture engagée, de transmission et de développement durable.

Présence des producteurs locaux, présence de centres de formations offrant des parcours agricoles. Hyper U Les Arcs Voie jacques prevert, Les arcs Les Arcs 83460 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T09:00:00+02:00 – 2023-06-16T18:00:00+02:00

2023-06-17T09:00:00+02:00 – 2023-06-17T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Les Arcs, Var Autres Lieu Hyper U Les Arcs Adresse Voie jacques prevert, Les arcs Ville Les Arcs Departement Var Lieu Ville Hyper U Les Arcs Les Arcs

Hyper U Les Arcs Les Arcs Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les arcs/

Célébrons les Producteurs de chez nous à Hyper U Les Arcs Hyper U Les Arcs 2023-06-16 was last modified: by Célébrons les Producteurs de chez nous à Hyper U Les Arcs Hyper U Les Arcs Hyper U Les Arcs 16 juin 2023 Hyper U Les Arcs Les Arcs Les Arcs

Les Arcs Var