Célébrons les Producteurs de chez nous au Hyper U de La Chapelle sur Erdre 16 et 17 juin Hyper U La Chapelle-sur-erdre Accès libre

vous pourrez retrouver:

Fouchet fruits et légumes de sucé sur erdre

verger Placier pommes bio de St julien

Athimon fruits et légumes de Carquefou

Good pouss micro pousses de Doulon

Thom pouss fruits et légumes de la chapelle sur erdre

les Volaille de la Lambardais de Maure de Bretagne

Les brioches Bonnin de Rezé

La ferme Péard produits laitiers de Blain

la ferme Fruitière de la chapelle sur erdre

La minoterie Girardeau de Boussay

Maison Drouard viticulteurs de Chateau thébaud

la Brasseri tête haute du Cellier

le lait en direct des Eleveurs de Montbert

Hyper U La Chapelle-sur-erdre La chapelle sur erdre La Chapelle-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T09:00:00+02:00 – 2023-06-16T19:30:00+02:00

2023-06-17T09:00:00+02:00 – 2023-06-17T19:30:00+02:00

Hyper U la chapelle , Service communication