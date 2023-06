Célébrons les Producteurs de chez nous à l’Hyper U de Douvres-la-Délivrande Hyper U Douvres-la-Délivrande Douvres-la-Délivrande Douvres-la-Délivrande Catégories d’Évènement: Calvados

Célébrons les Producteurs de chez nous à l'Hyper U de Douvres-la-Délivrande
Samedi 17 juin, 10h00
Hyper U Douvres-la-Délivrande
Douvres-la-Délivrande
Accès libre
Venez rencontrer nos producteurs locaux et découvrir leur produits.

Le matin, dès 10h, un de nos maraîchers locaux sera présent pour vous présenter ces produits et vous parler de son travail.

Quentin François, maraîcher à Tailleville, sera présent.
Hyper U Douvres-la-Délivrande
Voie des Alliés 14400 Douvres-la-Délivrande
Calvados Normandie

2023-06-17T10:00:00+02:00 – 2023-06-17T12:30:00+02:00

