Célébrons les Producteurs de chez nous à l’Hyper U de Douvres-la-Délivrande Hyper U Douvres-la-Délivrande Douvres-la-Délivrande, 16 juin 2023, Douvres-la-Délivrande.

Célébrons les Producteurs de chez nous à l’Hyper U de Douvres-la-Délivrande Vendredi 16 juin, 09h00 Hyper U Douvres-la-Délivrande Accès libre

Venez découvrir certains de nos fournisseurs locaux avec présentation de leurs produits et présence tout au long de la journée des producteurs :

– le matin : la ferme de Pivette et Palorette, Madeleine Jeannette, Loïc Danlos, ostreiculteur

– l’après-midi : la ferme de la Clémendière.

Et tout au long de la journée, de nombreux autres produits !

Hyper U Douvres-la-Délivrande Voie des Alliés 14400 Douvres-la-Délivrande Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T09:00:00+02:00 – 2023-06-16T18:00:00+02:00

2023-06-16T09:00:00+02:00 – 2023-06-16T18:00:00+02:00

Pivette et Palorette