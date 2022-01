Hyper Loto du Carnaval Parc des expositions Le Sequestre Catégories d’évènement: Le Sequestre

Parc des expositions, le samedi 12 février à 18:30

Venez tenter de remporter de nombreux prix (voiture, voyages, vols en montgolfière, électroménager, produits locaux, bons d’achat, repas gastronomiques) soit plus de 20 000€ de lots ! **18h30** : ouverture des portes **21h** : début des jeux (16 parties) Organisé par le Carnaval d’Albi.

Prix unique : 30 € la plaque de 12 grilles.

Plus de 20 000 € de lots à gagner !

